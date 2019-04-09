У метро "Черниговская" в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Вечером в понедельник, 8 апреля, в Киеве у метро "Черниговская" столкнулись два трамвая.

ДТП произошло в направлении ст. "Лесной", сообщается на странице Транспорт Києва в фейсбуке.

"Лобовое столкновение 2х трамваев недалеко от м. Черниговская в направлении Лесной. 5637 и ещё одна СМЕ из Т3.

По виду 1й вагон СМЕ слетел с рельс и выехал на "встречку"", - говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua, есть пострадавшие.

На месте работает две кареты скорой, полиция и ремонтная служба.

Как сообщалось, в октябре 2018 два трамвая столкнулись в Харькове, пострадали два человека. Тогда трамваи 6-го маршрута устроили "гонки".