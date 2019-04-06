В Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки программы

"В обоих случаях система, известная как MCAS, сыграла решающую роль".

В Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки программы
Фото: Wikipedia

Президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов "Боинг-737 MAX" в Индонезии и Эфиопии в последние месяцы стала некорректная работа программного обеспечения.

Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа, погибшим на борту обоих самолетов, передает Радио Свобода.

Ссылаясь на опубликованные данные предварительного отчета о причинах крушения самолета в Эфиопии, Мюиленбург признал, что "в обоих случаях система, известная как MCAS, сыграла решающую роль".

Речь идет о системе, которая автоматически переключает стабилизатор на пикирование (опускает нос самолета по направлению к земле) в случае, если получает сигнал, что самолет выходит на слишком большие углы атаки (поднимает нос) и теряет скорость. Оба раза - в Индонезии и Эфиопии - по предварительным данным, сломался датчик, и система ошибочно начала свою работу, направив самолет к земле. Пилоты пытались ее отключить, однако не смогли.

Президент Boeing пообещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолётов модели 737 MAX будут внесены изменения.

В "Боинге" по прежнему уверены в безопасности этих самолетов и после обновления программного обеспечения надеются на то, что будет снят введенный сейчас во всех странах мира мораторий на их полеты.

Напомним, в результате катастрофы в Эфиопии 10 марта погибли 157 человек. Это была вторая катастрофа Boeing 737 MAX: в октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение другой самолет той же модели. Тогда погибли 189 человек.


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