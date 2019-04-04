КГГА продлила пилотный проект по прокату велосипедов
Пункты проката будут расположены на 33 утвержденных локациях.
С 9 апреля в Киеве продолжат тестирование внедренной в прошлом году системы проката велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.
"Этот пилотный проект в прошлом году имел весьма положительные отзывы среди киевлян и гостей города, так что и в этом году продолжено его действие. Велосипеды можно будет найти на 33 утвержденных локациях, привычных для велолюбителей", - сказал первый заместитель мэра Николай Поворозник.
Сейчас утверждены условия инвестиционного конкурса по созданию сети велопроката велосипедов. Стоимость программы оценивается в 33,3 млн грн.
"По условиям конкурса, инвестор должен создать в Киеве еще 231 пункт проката и обеспечить наличие в них двух тысяч велосипедов, которые должны быть оборудованы программным обеспечением, GPS-трекерами и смарт-замками", - рассказал чиновник.
"Пункты проката велосипедов появятся во всех районах столицы. Механизм проката велосипедов останется неизменным", - добавл он.
Напомним, летом прошлого года компания Nextbike запустила свой проект в Киеве, сервис работает без станций и терминалов, а с помощью мобильного приложения и смарт-замков.
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