?Китай построит самое крупное судно для перевозки сжиженного газа

Шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua намерена построить самый крупный в мире танкер для транспортировки сжиженного газа, призванный удовлетворить растущий спрос на топливо в стране. Об этом сообщил ресурс Chinadaily.

Судно будет способно перевозить до 270 тысяч кубометров сжиженного газа. Этот объем эквивалентен 155 млн кубометров газа в обычном состоянии и способен обеспечить газом 4,7 млн домохозяйств в Шанхае в течение месяца.

Для создания супертанкера китайская судостроительная корпорация объединит свои усилия с норвежским международно-аккредитованным регистратором и классификационным обществом DNV-GL.

В соответствии с соглашением конструкторов из Китая и Норвегии, исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию судна должны быть завершены к концу 2020 года.

"В этом году Китай станет ведущим импортером природного газа в мире", - цитирует Chinadaily Майка К. Вирта, председателя и главного исполнительного директора американской корпорации Chevron. По его словам, страна продолжит наращивать импорт СПГ в течение следующих двух десятилетий.

В прошлом году Китай импортировал более 53 миллионов тонн СПГ, его доля в общем объеме импорта достигла нового исторического максимума в 60%, сообщил в свою очередь глава Национальной энергетической администрации Чжан Цзяньхуа в своем недавнем интервью.