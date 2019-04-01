В Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в яму

Водитель не пострадал и самостоятельно покинул салон.

В Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в яму
В Киеве микроавтобус на ходу провалился в яму
Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 1 апреля, в Киеве на проезжей части произошел обвал дороги на Демеевской площади, в результате чего микроавтобус Volkswagen провалился под землю во время движения.

Об этом сообщает "Информатор".

К счастью, водитель автомобиля не пострадал и самостоятельно покинул салон, в салоне с ним больше никого не было. От помощи медиков мужчина отказался.

Предварительно, мужчина за рулем Volkswagen двигался по площади в сторону проспекта Лобановского. Внезапно под машиной провалился асфальт, образовалась глубокая яма, на вид - более трех метров, в которую и провалился микроавтобус.

По словам водителя, он двигался, не превышая скорость, и автомобиль не был перегружен. Кроме того, данный участок не был перекрыт.

Фото: kiev.informator.ua

Правоохранители пока никак не комментируют случившееся и устанавливают все детали. Был ли этот участок аварийным, пока неизвестно.

Место происшествия оградили, проехать можно только по одной полосе. На Демеевской площади в сторону Лобановского образовалась пробка.

Напомним, в феврале в Киеве из-за аварии на водопроводе провалилась дорога на улице Народного ополчения. В результате оказалось заблокировано движение четырех троллейбусных маршрутов.


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