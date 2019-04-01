В Киеве микроавтобус с 4 детьми напоролся на отбойник по дороге в Борисполь

Фото: Информатор

Сегодня ночью в Киеве в ДТП разбился микроавтобус с 8 людьми, среди которых четверо детей. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 02:20. По предварительной информации, микроавтобус Mercedes ехал из Кропивницкого в Борисполь. По неизвестным причинам водитель выехал за пределы проезжей части и наткнулся на металлический отбойник. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей. Удар пришелся на пассажирскую сторону автомобиля.

Фото: Информатор-Киев

Металлическое ограждение проткнуло машину насквозь. Предварительно, результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина. Информация о состоянии пострадавших выясняется. Журналисты сообщают, что женщине-пассажиру оторвало ногу.

Всех пострадавших срочно госпитализировали в больницы столицы.

Фото: Информатор-Киев

Водитель Mercedes находился на месте происшествия и давал пояснения полицейским. На место выезжали спасатели ГСЧС, которые срезали отбойник и помогали извлекать пострадавших из покореженного автомобиля.