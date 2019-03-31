Терминал F "Борисполя" принял первый рейс и уже отправил пять

В первый день работы терминал оформит 27 рейсов и почти 5 тыс. пассажиров.

Терминал F "Борисполя" принял первый рейс и уже отправил пять
Терминал F международного аэропорта "Борисполь"
Фото: dpsu.gov.ua

В воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С сегодняшнего дня терминал F будет работать в тестовом режиме. Уже был оформлен один авиарейс на прилет и 5 авиарейсов на вылет. Также произошло оформление 200 граждан, прибывших в страну, и 720 граждан, которые из нее выбыли.

По данным ГПСУ, для оформления в новом терминале привлечены 44 пограничника. Накануне открытия правоохранители провели комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего и быстрого оформления.

"До конца дня ожидается оформления 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что запуск терминала F в аэропорту "Борисполь" запланирован на весну 2019 года. Терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты, в частности, рейсы лоукостера Ryanair.


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