Терминал F "Борисполя" принял первый рейс и уже отправил пять
В первый день работы терминал оформит 27 рейсов и почти 5 тыс. пассажиров.
В воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
С сегодняшнего дня терминал F будет работать в тестовом режиме. Уже был оформлен один авиарейс на прилет и 5 авиарейсов на вылет. Также произошло оформление 200 граждан, прибывших в страну, и 720 граждан, которые из нее выбыли.
По данным ГПСУ, для оформления в новом терминале привлечены 44 пограничника. Накануне открытия правоохранители провели комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего и быстрого оформления.
"До конца дня ожидается оформления 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что запуск терминала F в аэропорту "Борисполь" запланирован на весну 2019 года. Терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты, в частности, рейсы лоукостера Ryanair.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
31.03.2019 17:33