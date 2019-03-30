Трем подросткам из Африки грозит 30 лет за угон судна в Средиземном море

Торговое судно подобрало сотню мигрантов, а они его захватили.

Трем подросткам из Африки грозит 30 лет за угон судна в Средиземном море
Фото: Baltic Shipping

Суд Мальты в субботу обвинил трех подростков-мигрантов в угоне торгового судна El Hiblu 1, им может грозить до 30 лет лишения свободы, сообщает издание Malta Today.

28 марта торговое судно El Hiblu 1 спасло более 100 мигрантов (38 взрослых мужчин, 15 женщин, 47 несовершеннолетних) в Средиземном море, однако они захватили танкер и направились в сторону Мальты. Захват, предположительно, произошел у побережья Ливии.

Судно направлялось из Турции, большую часть команды составляли турецкие граждане.

В тот же день вооруженные силы Мальты взяли под контроль захваченное судно и сопроводили к берегу.

По данным издания, три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет в субботу предстали перед судом по обвинению в угоне судна и принуждению экипажа изменить курс танкера. Два подростка - выходцы из Гвинеи, один из Кот-д'Ивуара. Суд отклонил требование об освобождении подозреваемых под залог.

Отмечается, что в соответствии с законодательством Мальты, судом может быть вынесен приговор о тюремном заключении на срок от 7 до 30 лет лишения свободы.


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