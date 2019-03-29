В Киеве при съезде с Северного моста Subaru на полном ходу врезался в столб на остановке

Пассажир, сидевший на переднем сидении, погиб на месте, двое госпитализированы.

Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве на съезде с Северного моста в направлении Троещины автомобиль Subaru вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и протаранил электроопору.

В результате столкновения один из пассажиров получил смертельные травмы, погиб на месте происшествия, сообщает корреспондент LB.ua.

Водителя и другого пассажира врачи "скорой" госпитализировали в критическом состоянии.

По словам свидетелей, Subaru двигался с очень большой скоростью, перестраиваясь из полосы в полосу, создавая аварийные ситуации. Скорее всего, водитель не справился с управлением своего авто.

На месте аварии, кроме врачей и полиции, работали спасатели ДСНС. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа