Ночью на проспекте Лобановского в Киеве BMW разбил пять автомобилей
Пострадали два человека.
В Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
Сообщается, что внедорожник BMW на большой скорости выехал на встречную полосу и зацепил такси Chevrolet Lacetti, в котором находилась семейная пара. После столкновения BMW занесло и он врезался в едущие навстречу еще четыре автомобиля. Одна из пострадавших машин загорелась.
После аварии водитель и пассажиры BMW скрылись, по словам свидетелей, водитель был нетрезв.
Напомним, в Харькове осужденная на 10 лет за ДТП с шестью погибшими Елена Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию на приговор.
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28.03.2019 10:32