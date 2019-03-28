На Бориспольском шоссе в Киеве из-за гололедицы столкнулись 20 автомобилей
Машины были разбросаны по всей дороге на небольшом участке трассы.
В ночь на 28 марта на Бориспольском шоссе возле Киева из-за гололедицы столкнулись около 20 автомобилей.
По данным "Информатора", первое ДТП произошло около 23:30.
Пострадали как легковые автомобили, так и грузовики. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге. Несколько автомобилей улетели в отбойник.
Точное число пострадавших в аварии машин неизвестно, поскольку многие водители уезжали своим ходом. Однако, по словам полиции, в авариях на этом участке участвовали более двадцати автомобилей.
Прибывшие на место происшествия полицейские перекрыли трассу на участке от улицы Бориспольской до станции метро "Бориспольская" и не пропускали машины, ехавшие в сторону Киева.
Это уже второе массовое ДТП на Бориспольской трассе за последние дни. Утром 26 марта там столкнулись девять автомобилей, которые ехали в сторону Киева.
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