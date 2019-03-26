Skoda Kodiaq станет пикапом.

В Чехии у «Шкоды» работает собственная академия профессиональной подготовки. Для нее стало хорошей традицией каждый год силами студентов строить интересный концепт-кар на базе серийного автомобиля.

В прошлом году это был кабриолет Skoda Sunroq, сделанный из кроссовера Karoq. В этом году вседорожник Kodiaq будут трансформировать в пикап. Об этом свидетельствует обнародованный «Шкодой» скетч. Судя по скетчу, «Кодьяку» изменят не только кузов, но и водрузят машину на большие колеса, сделав ее брутальнее.

Над проектом трудятся 35 студентов при участии сотрудников технического, дизайнерского и производственного отделов марки. Автомобиль для академии бренда станет уже шестым по счету. Помимо упомянутого выше «Карока»-кабриолета, студенты построили двухместную Skoda Citigo, пикап из «Фабии», Rapid Spaceback в стиле купе и багги на базе Citigo.

Пикап рассекретят будущим летом.

Skoda Kodiaq станет пикапом

Чешская марка анонсировала новый студенческий проект.


CarClub
. Рисунок компании Skoda.


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