Ford GT установил новый рекорд скорости

Ford GT установил новый рекорд скорости

В 2017 году Ford GT, модифицированный M2k Motorsports, на дистанции в одну милю (1,69 километра) сумел разогнаться до 472 километров в час. Теперь же, как передает Motor1, машину, оснащенную 5,4-литровым двигателем V8 мощностью более 2 000 лошадиных сил, разогнали до еще большей скорости — 483,44 км/ч, тем самым установив новый рекорд. Рекорд был установлен в ходе третьей попытки в рамках мероприятия Texas Mile, проходившего на территории аэропорта Victoria Regional Airport (штат Техас, США).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиляВ Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Проект сверхзвукового автомобиля для нового рекорда скорости перезапущенПроект сверхзвукового автомобиля для нового рекорда скорости перезапущен
Ford EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливоFord EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливо
В феврале зафиксирован абсолютный рекорд ввоза "евроблях"В феврале зафиксирован абсолютный рекорд ввоза "евроблях"
Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.
Автосалон в Женеве 2019: Ford Focus ST.Автосалон в Женеве 2019: Ford Focus ST.
Новый электромобиль KIA объединяет элементы спорткара, седана и кроссовераНовый электромобиль KIA объединяет элементы спорткара, седана и кроссовера
Одесский аэропорт запустит новый терминал в маеОдесский аэропорт запустит новый терминал в мае
Электрокроссовер Mitsubishi: новый тизер.Электрокроссовер Mitsubishi: новый тизер.
Lockheed Martin представила новый истребительLockheed Martin представила новый истребитель
Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.Ford Focus предстал в заряженном исполнении ST.
Последние новости
Подгружаем последние новости