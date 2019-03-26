Ford GT установил новый рекорд скорости

В 2017 году Ford GT, модифицированный M2k Motorsports, на дистанции в одну милю (1,69 километра) сумел разогнаться до 472 километров в час. Теперь же, как передает Motor1, машину, оснащенную 5,4-литровым двигателем V8 мощностью более 2 000 лошадиных сил, разогнали до еще большей скорости — 483,44 км/ч, тем самым установив новый рекорд. Рекорд был установлен в ходе третьей попытки в рамках мероприятия Texas Mile, проходившего на территории аэропорта Victoria Regional Airport (штат Техас, США).



