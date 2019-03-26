Китай договорился о закупке 300 самолетов Airbus на 30 млрд евро

Ранее Airbus заявил о прекращении производства крупнейшего пассажирского лайнера А380 из-за сокращения заказов.

Китай договорился о закупке 300 самолетов Airbus на 30 млрд евро
Airbus A319
Фото: travel.viva.gr

Китай закупит у европейского авиастроительного концерна Airbus 300 самолетов. О подписании контракта Елисейский дворец сообщает в понедельник, 25 марта, передает DW.

Заказ включает 290 воздушных судов A320 и 10 самолетов модели А350. Его общая стоимость - около 30 млрд евро, заявил представитель Елисейского дворца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, проводящий в Париже переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал сделку "отличным сигналом" крепкой торговли между двумя государствами.

В ходе визита Си Цзиньпина во Францию Париж и Пекин подписали 15 контрактов. В их числе - договор о сотрудничестве в энергетических программах в развивающихся странах, а также контракт на 1,2 млрд евро на постройку 10 контейнеровозов.

В 2018 году Airbus уступил американскому производителю авиационной техники Boeing по количеству самолетов, переданных заказчикам. Клиенты Airbus получили 800 воздушных судов, а заказчики Boeing - 806 гражданских самолетов и 96 военных. Крупнейшую долю в структуре поставок европейского концерна заняло семейство А320 (626 единиц), у Boeing наибольшим спросом пользуются модели семейства 737.

В феврале европейский авиаконцерн Airbus сообщил о прекращении производства самого крупного пассажирского самолета A380 из-за сокращения заказов.


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