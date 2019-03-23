У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту

У судна во время шторма сломался двигатель.

У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту
Фото: vg.no

Круизный лайнер Viking Sky компании Viking Ocean с около 1300 пассажиров на борту потерпел крушение вблизи западного побережья Норвегии.

Об этом сообщает местная газета Verdens Gang.

По данным издания, Viking Sky направлялся из города Тромсё в Ставангер.

В районе происшествия наблюдается сильный ветер. Сообщается, что у судна сломался двигатель, оно встало на якорь и не двигается. Капитан судна послал сигнал бедствия.

Breaking News:
A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.
The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.
The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X

— Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) 23 марта 2019 г.

По данным Reuters, все пассажиры эвакуированы с помощью спасательных вертолетов.

Проводить эвакуацию с помощью катеров было опасно из-за 4-метровых волн. Скорость штормового ветра у западного побережья Норвегии составляет около 20 м/сек.

Отмечается, что лайнер смог запустить двигатель, но продолжает стоять на якоре в 2 км от норвежского берега.

Напомним, 21 марта при крушении парома в Ираке погибли почти 100 человек.


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