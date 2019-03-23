"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе

Они будут курсировать на маршруте Киев-Вена-Киев.

"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзализныця" закупила у Крюковского вагоностроительного завода вагоны, в которых есть душевые кабины, а в каждом купе - умывальники.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава компании Евгений Кравцов.

"Не только купе, СВ, но и вагоны для международного сообщения габарита РИЦ (Международное соглашение по обмену вагонами, - ред.) заказали на 2019-й... Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - написал глава УЗ.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

По словам Кравцова, сейчас вагоны проходят европейскую сертификацию, после чего будут курсировать на маршруте Киев-Вена-Киев.

"Примем их в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами. На очереди - получение разрешительных документов на курсирования в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. Планируем эти новые вагоны на маршрут Киев-Вена-Киев", - добавил он.

Напомним, "УЗ" также планирует полностью обновить столичный ж/д узел.


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