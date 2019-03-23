В Киеве отремонтировали станцию метро "Святошин"

Полностью обновили платформу и один из двух вестибюлей.

Киевская горадминистрация объявила о завершении основных работ в рамках капитального ремонта станции метро "Святошин" на красной ветке. Он продлился больше года.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Этой станции - 48 лет. Вы бы посмотрели, какая ужасная здесь была картина. Старая плитка, которая отваливалась от стен из-за избыточной влаги. В пешеходных переходах - трещины, где жили крысы. Вокруг выходов из метро - стихийный рынок", - цитирует пресс-служба КГГА мэра Виталия Кличко.

Во время ремонта на станции полностью обновили платформу и один из двух вестибюлей. Заменили электрооборудование и все кабели, обновили систему вентиляции, кондиционирования и отопления, сделали гидроизоляцию, установили три лифта и два подъемника для лиц с инвалидностью. Установлена система видеонаблюдения, новая система оповещения и противопожарная сигнализация.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Второй вестибюль с выходом к рынку и пригородным поездам закроют на ремонт 23 марта.

Общая стоимость работ по реконструкции станции - более 150 млн гривен.

Следующей планируют капитально отремонтировать станцию "Политехнический институт". "Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас - 15. Следующей будет станция Политехнический институт", - сказал Кличко.

Всего в Киеве 52 станции метро.

В 2018 году Киевский метрополитен перевез 496,1 млн пассажиров.