Ryanair полетит в Харьков

"Наибольший нераскрытый потенциал на рейсах из Харькова - на маршрутах в Германию".

Ryanair полетит в Харьков
Ryanair полетит в Харьков
Фото: Hyser

Ирландский лоукост Ryanair 26 марта проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может объявить о запуске рейсов из местного аэропорта.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"От лоукостера объявлено об участии в мероприятии Ольги Павлонки - руководителя по продажам и маркетингу авиакомпании Ryanair (Центральная и Восточная Европа, Балканы), со стороны аэропорта - его гендиректора Владимира Васильченко. На вопрос о том, можно ли понимать, что, 26 марта будет объявлено о начале полетов Ryanair в Харьков, в аэропорту ответили, что "ожидают, что да", - говорится в сообщении.

Подробности не сообщаются, но ранее коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин заявлял, что приоритетом на этот год является успешное проведение переговоров с Ryanair.

"Наибольший нераскрытый потенциал на рейсах из Харькова находится на маршрутах в Германию. Среди пассажиров пользуются спросом примерно те же направления, что и среди киевлян. Поэтому мы ведем переговоры об открытии рейсов в те же немецкие города, откуда уже летают из столицы Украины европейские лоукостеры. В частности, сейчас в них больше рейсов из Киева в такие города Германии как Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен (Мемминген)", - отметил Ильин.

В ноябре прошлого года коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан говорил, что лоукостер изучает возможность запуска рейсов в еще один украинский аэропорт. В списке претендентов были Одесса, Харьков и Херсон.

Напомним, в конце января Ryanair анонсировала запуск четырех новых рейсов из Украины в Германию.

В 2018 году авиакомпании запустили 3765 новых регулярных рейсов по всему миру, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. Украина впервые вошла в топ-20 стран, в которых происходит авиабум. В 2018 году в стране появились 72 новых направления.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейскихВ Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
Вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажировВступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров
В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиляВ Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Украина испытала ударный беспилотник BayraktarУкраина испытала ударный беспилотник Bayraktar
Блок рекламы


Похожие новости
Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходовСотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходов
В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зацепера"
В Харькове трамвай насмерть сбил мужчинуВ Харькове трамвай насмерть сбил мужчину
Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
АМКУ признал необоснованным повышение тарифа на проезд в харьковском метроАМКУ признал необоснованным повышение тарифа на проезд в харьковском метро
В Харькове около тысячи человек вышли на марш против повышения тарифа на проездВ Харькове около тысячи человек вышли на марш против повышения тарифа на проезд
Мэрия Харькова повторно повысила стоимость проезда в общественном транспортеМэрия Харькова повторно повысила стоимость проезда в общественном транспорте
Харьков купит 57 троллейбусов "Богдан" за деньги ЕБРРХарьков купит 57 троллейбусов "Богдан" за деньги ЕБРР
Суд постановил вернуть старый тариф за проезд в ХарьковеСуд постановил вернуть старый тариф за проезд в Харькове
Подростки снова устроили массовое перепрыгивание турникетов в Харьковском метро
Последние новости
Подгружаем последние новости