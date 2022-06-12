Харьковские АЗС вынудили снизить цены до самых низких в стране

Цена бензина А-92 и А-95 на территории Харькова и области снизилась в среднем на 10 гривен, информирует ZN.ua.

В Харькове на автозаправках снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Специалисты ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области за май и первую декаду июня провели 18 внеплановых проверок соблюдения требований по установлению цен субъектами хозяйствования, работающими на рынке горючего, и в 16 случаях выявили нарушения.

По результатам проверок розничная цена бензина А-92 и А-95 на территории Харькова и области упала в среднем на 10 гривен, а дизельного топлива – на 7 гривен.

В итоге, по состоянию на 12 июня в Харьковской области самые низкие в стране цены на ряд марок бензина.

Для сравнения, так выглядят цены в Киевской области:

Проверки соблюдения субъектами хозяйствования на розничном рынке топлива требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен в области продолжаются.

"За нарушение правил ведения предпринимательской деятельности предусмотрены штрафы и другие меры административного воздействия", - предупреждают в Госпотребслужбе.

По результатам проведенных мер принято решение о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен.

Как писало ZN.UA, цены на нефтепродукты сейчас рекордно высокие по всему миру. Они стабильно, вместе с ценой нефти, увеличивались еще с начала 2021 года, и полномасштабное вторжение РоSSии в Украину только ускорило этот процесс.

Якщо взяти за приклад Польщу, з якої до нас сьогодні надходить левова частка палива, то за останні три місяці вартість літра дизеля в цілому зросла на 29% (з 1,2 до 1,55 євро), а бензину — на 32,7% (з 1,19 до 1,58 євро), при тому що нафта Brent виросла в ціні з 95,4 до 117,7 доларів за барель (на 23,4%). Подібна ситуація спостерігається і в інших європейських країнах, і в США. Відповідно, можна сміливо говорити про серйозні спекуляції на ринках. При цьому в тій же Польщі, навіть із урахуванням зниження податків, серйозно, на 25%, збільшилися й оптові ціни, які є основою для сьогоднішніх цін на українських заправках.

По материалам: Госпродпотребслужба /

Лия Ильченко, ZN.ua





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