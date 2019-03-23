Porsche показала долгожданный Cayenne Coupe

Хотя снаружи кажется, что изменилась только задняя часть, на самом деле у Cayenne Coupe на 20 миллиметров ниже крыша, стойки ветрового стекла сильнее наклонены назад, задние колёсные арки стали шире на 18 мм, а габаритная длина прибавила 13 мм при неизменной колёсной базе. Задний номерной знак переехал вниз с двери багажника на бампер, а минимальный диаметр колёс вырос на дюйм — с 19 до 20.

Как и «обычный» Cayenne, версия Coupe получила активный задний спойлер на двери багажника, но не над стеклом, а под ним. На скорости более 90 км/ч он выдвигается вверх на 135 миллиметров. Вдобавок «купе» по умолчанию оснащается стеклянной крышей, которую за доплату можно заменить на более лёгкую углепластиковую. Среди опций — привычный спортивный выхлоп, 22-дюймовые колёса и прочие украшательства.

В салоне уже в «базе» установлены сиденья с интегрированными подголовниками, за которые на «стандартном» Cayenne нужно доплачивать. Более того, сзади стоят два отдельных кресла, а трёхместный диван можно заказать без доплаты. Второй ряд опустили на 30 миллиметров ниже из-за более пологой крыши. Багажник уменьшился с 770 литров до 625, а у версии Turbo и вовсе до 600. В остальном Coupe отличается лишь настройками.



