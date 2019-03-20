На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей

Причину пожара предстоит установить правоохранителям.

На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей
Иллюстративное фото
Фото: Бессарабия ИНФОРМ

Семь автомобилей сгорели в результате пожара на авторынке в Голосеевском районе Киева . Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГосЧС.

Пожар произошел сегодня утром, около 7 утра, на Столичном шоссе, 104-А.

Спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных авторынков в автомобиле BMW с последующим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citro?n, Mazda и Jaguar. Пожар ликвидировали в течение часа, люди не пострадали.

На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в мае 2018 года на Столичном шоссе сгорели 54 автомобиля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейскихВ Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепроводаКГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода
Огромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-FiОгромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-Fi
Вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажировВступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров
Украинец, дважды получив отказ в ввозе нерастаможенного авто, прорвался через границу на ЗакарпатьеУкраинец, дважды получив отказ в ввозе нерастаможенного авто, прорвался через границу на Закарпатье
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиляВ Киеве задержали полицейского при получении взятки за возврат изъятого автомобиля
Грузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в КиевеГрузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в Киеве
В Киеве Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелсяВ Киеве Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелся
В Одессе столкнулись пять автомобилейВ Одессе столкнулись пять автомобилей
В Киеве на Борщаговке второй день подряд сошел с рельс скоростной трамвайВ Киеве на Борщаговке второй день подряд сошел с рельс скоростной трамвай
В Киеве БТР врезался в машину военной инспекцииВ Киеве БТР врезался в машину военной инспекции
В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1
В Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршруткуВ Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку
В Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машинуВ Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину
В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульногоВ Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
Последние новости
Подгружаем последние новости