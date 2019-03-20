На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей

Семь автомобилей сгорели в результате пожара на авторынке в Голосеевском районе Киева . Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГосЧС.

Пожар произошел сегодня утром, около 7 утра, на Столичном шоссе, 104-А.

Спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных авторынков в автомобиле BMW с последующим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citro?n, Mazda и Jaguar. Пожар ликвидировали в течение часа, люди не пострадали.

На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в мае 2018 года на Столичном шоссе сгорели 54 автомобиля.