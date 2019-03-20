КГГА показала, как разбирают Шулявский мост

Строительство нового путепровода начнется уже в апреле.

Фото: facebook/Кличко - мер

В Киеве четвертый день продолжаются работы по демонтажу аварийного Шулявского путепровода над проспектом Победы.

Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации, разбирать мост будут до июня, но уже в апреле, когда привезут первые металлоконструкции, начнется строительство нового путепровода.

На работах задействованы 116 человек и 50 единиц техники. Для демонтажа путепровода впервые в Украине применят уникальную технологию, благодаря которой надеются максимально избежать перекрытия движения автотранспорта по проспекту Победы.

Проспект будет перекрываться полностью только несколько ночей на несколько часов во время монтажа балок пролетного строения. Полного перекрытия движения на длительный период и днем не будет. Планируется, что перекрывать проспект будут частично в ночные часы в июле-августе.

Фото: facebook/Кличко - мер

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного клеверного листа - моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов.

Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и две полосы движения, правоповоротные - 561 метр и тоже две полосы движения.

На новой развязке построят велодорожку. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.

Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер
Фото: facebook/Кличко - мер


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