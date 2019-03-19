На капремонт дорог в Украине нужен триллион гривен, - экс-замминистра инфраструктуры

"90% дорог эксплуатируются сверх установленного проектом времени".

На капремонт дорог в Украине нужен триллион гривен, - экс-замминистра инфраструктуры
Фото: Владислав Мусиенко

В Украине более 90% дорог нуждаются в капитальном ремонте. На это необходимо около триллиона гривен. Об этом сообщил эксперт по развитию транспорта, экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, передает Громадське.

"Средства, которые выделяются сейчас, - это больше, чем раньше, но все равно недостаточно, чтобы отремонтировать все дороги в стране. Для этого необходимо около одного триллиона гривен. В этом году на дороги планируют направить только 6 млрд, это сумма и с дорогами местного и государственного значения, и с погашением долгов", - отметил экс-заместитель министра инфраструктуры.

По его словам, на протяжении всех лет независимости государство не финансировало развитие инфраструктуры в тех объемах, которые необходимы.

"Сейчас у нас более 90% дорог государственного и местного значения, которые эксплуатируются сверх установленных проектом времени. То есть это дороги, которые надо было капитально отремонтировать 10, 20, 30 или и 40 лет назад. Из 170 тыс. км это 160 тыс. км дорог", - отметил Кава.

Он привел пример трассы Киев-Одесса, часть которой (219 км от Жашкова в Черкасской области до Краснознаменки в Одесской области) построили в 2003-2004 годах, остальные участки были построены в 70-80 годы.

Напомним, по словам президента Петра Порошенко, 2018-й стал рекордным по количеству отремонтированных дорог.

Весной 2018 года в Украине была принята государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы, она предусматривает выделение 300 млрд гривен.

Ожидается, что реализация программы позволит улучшить состояние 5,936 тыс. км дорог по основным маршрутам и построить и реконструировать еще 756,61 км дорог за счет международных организаций и концессий.


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