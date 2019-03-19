Кличко: новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" откроют в декабре 2021 года

"Строительство метро - это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования".

Кличко: новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" откроют в декабре 2021 года
Фото: tov-tob.livejournal.com

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе осмотра строительных работ, передает "Интерфакс-Украина".

"В декабре 2021 года две станции будут открыты", сказал он.

Отвечая на вопрос о судьбе метро на Троещину, Кличко отметил, что "без строительства моста ни о каком строительстве метро речи не может быть".

"Строительство метро - это вопрос 4-5 лет при наличии финансирования", - сказал Кличко. Сейчас, по его словам, ведутся работы по строительству моста, и летом или ближе к осени "все ржавые конструкции на мосту будут демонтированы".

"Визуально летом все киевляне заметят, что работы идут. Моя задача - за два следующих года сделать автосообщение между левым и правым берегом", - подчеркнул мэр.

Напомним, в ноябре прошлого года "Киевский метрополитен" заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с АО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн гривен.

В декабре 2018 года Кабинет министров списал Киеву 2,6 млрд гривен долга для строительства метро на Виноградарь.


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