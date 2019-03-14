Автоматизация и трансформация: Volkswagen сократит тысячи рабочих мест

Автоматизация и трансформация: Volkswagen сократит тысячи рабочих мест

Концерн Volkswagen ускоряет процесс трансформации с целью повышения прибыли и более эффективной реализации проектов по выводу на рынок автомобильных платформ нового поколения.

Сообщается, что в период до 2023 года будут сокращены от 5000 до 7000 рабочих мест. Volkswagen, в частности, не планирует нанимать на работу новых сотрудников взамен тех, кто выходят на пенсию.

Компенсировать сокращение численности персонала немецкий гигант намерен за счёт внедрения передовых систем автоматизации, которые помогут в выполнении рутинных операций.

Вместе с тем в техническом отделе будут сформированы около 2000 новых рабочих мест для специалистов, которым предстоит заняться электронными архитектурами и программным обеспечением.

Автоматизация и трансформация: Volkswagen сократит тысячи рабочих мест

Одна из главных целей Volkswagen — электрификация модельного ряда. Речь, в частности, идёт о модульной платформе электрического привода (MEB), которая позволяет проектировать электромобили различного класса — от компактных городских моделей до кроссоверов.

К концу 2022 года марки концерна Volkswagen рассчитывают представить по всему миру около трёх десятков различных моделей на базе МЕВ. В течение десяти Volkswagen планирует произвести более 10 млн автомобилей на этой платформе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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