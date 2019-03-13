В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1

Из-за ДТП изменился маршрут движения других трамваев.

?В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1
На Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве, недалеко от улицы Жолудева, на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай.

Об этом сообщает "Информатор".

Трамвай маршрута №1, который курсирует от Михайловской Борщаговки до станции "Старовокзальная", двигался в сторону центра.

Из-за аварии изменился маршрут движения других трамваев - движение организовали до улицы Зодчих.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в январе подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве.


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