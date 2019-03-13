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В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1 Из-за ДТП изменился маршрут движения других трамваев. На Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай Фото: kiev.informator.ua В Киеве , недалеко от улицы Жолудева, на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай. Об этом сообщает "Информатор". Трамвай маршрута №1, который курсирует от Михайловской Борщаговки до станции "Старовокзальная", двигался в сторону центра. Из-за аварии изменился маршрут движения других трамваев - движение организовали до улицы Зодчих. Фото: kiev.informator.ua Напомним, в январе подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве .

LB.ua

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