В Киеве на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай №1
Из-за ДТП изменился маршрут движения других трамваев.
В Киеве, недалеко от улицы Жолудева, на Борщаговке сошел с рельсов скоростной трамвай.
Об этом сообщает "Информатор".
Трамвай маршрута №1, который курсирует от Михайловской Борщаговки до станции "Старовокзальная", двигался в сторону центра.
Из-за аварии изменился маршрут движения других трамваев - движение организовали до улицы Зодчих.
Напомним, в январе подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве.
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13.03.2019 16:02