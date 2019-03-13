ЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Безопасность - прежде всего.

ЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Фото: www.aviationspectator.com

После крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) своей директивой временно приостанавливает полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в ЕС.

Вторая директива агентства закрывает воздушное пространство Евросоюза для авиалайнеров этих моделей, используемых третьими странами.

Оба документа вступают в силу во вторник, 12 марта, в 19:00 по всемирному координированному времени (21:00 по Киеву), передает DW.

Ранее решения закрыть свое воздушное пространство для лайнеров 737 Max 8 американского концерна приняли авиационные власти Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландов и Франции. "Безопасность прежде всего", - подчеркнул министр транспорта ФРГ Андреас Шойер.

В свою очередь, немецко-британская авиакомпания Tuifly, принадлежащая туристическому концерну TUI, решила временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 Max 8. Ранее аналогичное решение приняли Ethiopian Airlines, Aeromexico, Icelandair, Norwegian и Turkish Airlines.

Днем ранее федеральное управление гражданской авиации США потребовало от американского концерна модернизировать автоматику воздушных судов. В ответ представители Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели. По данным концерна, с 2017 года выпущено 370 самолетов этого типа, которые используют 47 авиакомпаний по всему миру. Boeing "полностью уверен в безопасности 737 Max", подчеркивается в заявлении концерна.

Самолет Boeing 737 Max 8 упал вскоре после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Из-за авиакатастрофы Китай, Индонезия и Сингапур приостановили использование самолетов этого типа.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air летело из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

Ранее компания Boeing отменила назначенную на 13 марта презентацию новых самолетов модельного ряда BBJ-777X.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигацииНа Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водкиПять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки
Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчаткиГреческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки
В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощиВ Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21В Индии после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21
Блок рекламы


Похожие новости
Boeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в ЭфиопииBoeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в Эфиопии
В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуареВ Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре
Жертвами крушения самолета в Эфиопии стали граждане 33 странЖертвами крушения самолета в Эфиопии стали граждане 33 стран
Показан облик будущих моделей SubaruПоказан облик будущих моделей Subaru
При столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человекПри столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человек
Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТОИз-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО
Boeing представил беспилотный истребительBoeing представил беспилотный истребитель
Аэропорт "Киев" эвакуировали из-за сообщения о минированииАэропорт "Киев" эвакуировали из-за сообщения о минировании
Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафаВо Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управлениеСамолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление
Последние новости
Подгружаем последние новости