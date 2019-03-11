75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами

Проезд оплачивают бесконтактными и банковскими картами, а также э-билетом или проездными.

Почти 75% пассажиров киевского метрополитена уже не используют жетоны. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КП.

"С возможностью оплаті картой метро со скидками, бесконтактной банковской картой, проездными или е-билетом жетоны выводятся из оборота. Почти 75% пассажиров их уже не используют", - сказано в сообщении.

Жетоны ввели в оборот в 1990-х, до этого проезд оплачивали монетами по 5 и 15 копеек, а в переходный период использовали бумажные билеты.

Напомним, в ноябре 2017 года КГГА договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Компания также намерена финансировать разработку ТЭО линии метро на Троещину.