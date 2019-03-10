В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре

У одного из подростков диагностировали ушиб ноги.

В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В Ровенской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних мальчиков. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.

ДТП произошло в субботу, 9 марта, в пгт Ракитное.

"24-летний участковый офицер полиции, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на тротуар", - говорится в сообщении.

Подростки серьезных травм не получили. У одного из них диагностировали ушиб ноги.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, прибор Драгер показал 2,64 промилле (допустимая норма - 0,2 промилле). В ведомстве пообещали уволить его из органов Национальной полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киевсовет проголосовал за продажу парковок на "ProZorro.Продажи"Киевсовет проголосовал за продажу парковок на "ProZorro.Продажи"
Фура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавшихФура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавших
В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зацепера"
Автосалон в Женеве 2019: Citroen Ami One.Автосалон в Женеве 2019: Citroen Ami One.
На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигацииНа Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машинуВ Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил патрульную машину
Жители Одесской области перекрытием дороги добились ее ремонтаЖители Одесской области перекрытием дороги добились ее ремонта
В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульногоВ Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
При столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человекПри столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человек
В Ровенской области на ходу загорелся пассажирский поездВ Ровенской области на ходу загорелся пассажирский поезд
В Харькове трамвай насмерть сбил мужчинуВ Харькове трамвай насмерть сбил мужчину
Пьяный полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах (обновлено)Пьяный полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах (обновлено)
Полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в БроварахПолицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах
Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафаВо Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа
В Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машинуВ Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машину
Последние новости
Подгружаем последние новости