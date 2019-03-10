В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре

У одного из подростков диагностировали ушиб ноги.

В Ровенской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних мальчиков. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.

ДТП произошло в субботу, 9 марта, в пгт Ракитное.

"24-летний участковый офицер полиции, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на тротуар", - говорится в сообщении.

Подростки серьезных травм не получили. У одного из них диагностировали ушиб ноги.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, прибор Драгер показал 2,64 промилле (допустимая норма - 0,2 промилле). В ведомстве пообещали уволить его из органов Национальной полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.