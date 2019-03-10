Жертвами крушения самолета в Эфиопии стали граждане 33 стран
Катастрофа произошла через шесть минут после взлета.
В результате катастрофы самолета в Эфиопии с 157 пассажирами на борту погибли граждане 33 стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.
Самую многочисленную группу жертв составляют кенийцы – 32 человека. Также на борту было 18 канадцев, 9 эфиопов, по восемь итальянцев, американцев и китайцев, по семь французов и британцев, шесть египтян, пять голландцев, по четыре индийца и словака.
Польские СМИ также сообщают о двух погибших поляках, роSSийские – о трех россиянах.
Ранее департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что украинцев на борту самолета не было.
Отмечается, что катастрофа произошла через шесть минут после взлета на пути к Найроби. Причина крушения пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения), разбился 10 марта в Эфиопии. На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
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