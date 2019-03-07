Жители Одесской области перекрытием дороги добились ее ремонта
Местные власти начали работы на первом 8-километровом участке.
Жители Раздельнянского района Одесской области перекрытием дороги Р-33 добились ее ремонта.
Пресс-служба Одесской ОГА сообщила о начале ремонта 8-километрового отрезка автомобильной дороги, которая проходит через Павловку и соседнюю Степановку.
Трасса Р-33 соединяет шесть северных районов Одесской области, а также Винницкую область с морскими портами.
В сентябре 2018 года жители Раздельнянского района блокировали проезд по ней, перекрыв туннельный под путепроводом в Павловке. Местные власти пообещали, что ремонтные работы начнутся весной 2019 года, и тогда протестующие разблокировали дорогу.
В ближайшее время Одесская область планирует отремонтировать 112 км дороги Р-33. Общая стоимость работ оценивается в 2 млрд гривен.
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07.03.2019 21:49