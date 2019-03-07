В феврале зафиксирован абсолютный рекорд ввоза "евроблях"

С начала года в Украине зарегистрировано в 12 раз больше, чем годом раньше.

В феврале зафиксирован абсолютный рекорд ввоза "евроблях"

За последний месяц льготного растаможивания автомобилей украинцы ввезли 85 тыс. "евроблях", что в 14 раз больше, чем годом ранее.

Всего в феврале первичную регистрацию в Украине прошли 90,8 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

Наиболее популярной маркой в растаможенном секонд-хенде в феврале был Volkswagen. Украинские номера успел получить 17971 подержанный Volkswagen.

На втором месте Opel - 9420 б/у автомобилей этой марки прошли первую регистрацию в Украине за месяц.

Автомобили марки Audi заняли третье место - 7608 машин, BMW выбрали 6442 украинца, и это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных марок февраля RENAULT, 6120 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

С начала года первую регистрацию в Украине прошли 136,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Государственная фискальная служба сообщила, что с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах. Их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.


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