Топливо в Украине продолжает дорожать - автогаз обновил рекорд

Несмотря на отмену госрегулирования и высокие цены на топливо, спрос и очереди на АЗС остаются относительно высокими. Так, только за вчера цена на газ в среднем выросла на 90 копеек за литр. Таким образом, средняя цена газа составила 37,58 грн/л, о чем свидетельствует ежедневный мониторинг розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», передаёт Bigmir .

Если говорить о рекордсменах в плане подорожания газа, то им безусловно стала сеть АЗС SOCAR, где за день цена на автогаз выросла до 3 грн на литре и составляет 37,48 грн/л. Относительной небольшой рост цен показали сети ОККО, WOG, KLO и BVS, где цена выросла на 1 грн/литр.

Также сообщается, что газ подорожал от 0,5 до 3,5 грн/л в сетях «БРСМ-Нафта», Chipo, «Укрнафта» и других. Подробная таблица изменения цен на автогаз за последние сутки представлена ниже: