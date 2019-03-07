На Азовском море фиксируют случаи отказов систем навигации
Информацию о помехах обнародуют экипажи гражданских торговых судов.
На Азовском море в течение последнего месяца зафиксировано три случая отказов систем навигации.
Об этом сообщает Український мілітарний портал.
"На протяжении последнего месяца на Азовском море зафиксированы три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS", - говорится в сообщении.
Информацию о помехах в работе этих систем обнародуют экипажи гражданских торговых судов, следующих в порты в Азовском море.
Последний такой случай был зафиксирован 6 марта западнее Белосарайской косы. Согласно сообщению, предыдущие жалобы от моряков фиксировались 5 марта и 20 февраля 2019 года.
В то же время, команды гражданских судов обнародовали информацию, что роSSийская система навигации "Глонасс" работает здесь без сбоев.
"Вблизи этого района также были зафиксированы два корабля Военно-морского флота РоSSии. В радиоэфире они зафиксированы как "Бугель 66" и "Бугель 029"", - сообщает портал.
Ранее случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил из Кольского полуострова в РоSSии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.03.2019 16:26