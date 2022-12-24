У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі

За словами Кличка, ситуація зі світлом у столиці залишається складною, інформує ZN.ua.

У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Ситуація з забезпеченням електроенергією в Києві залишається складною, як і по всій державі. Наразі в українській столиці продовжують діяти екстрені відключення світла, повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

“У першу чергу, електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі”, – уточнив він.

Міський голова підтвердив, що воду киянам уже подають у штатному режимі. Також фахівцям вдалося стабілізувати теплопостачання, за винятком котелень, робота яких залежить від електрики. Кличко наголосив, що наразі столична влада працює над залученням генераторів для заживлення максимального числа котелень.

“Комунальники сьогодні – справжні герої. Вони працюють в посиленому режиму, щоб відрегулювати роботу обладнання після відновлення подачі електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі”, – зазначив мер.

Водночас, він повідомив, що через наявний дефіцит у енергетичній системі Києва було ухвалено рішення про припинення роботи наземного електротранспорту столиці. Йдеться про трамваї та тролейбуси, на маршрути яких запустили ще 222 автобуси.

“Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв. Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів”, – уточнив Віталій Кличко.

Водночас, робота столичного метрополітену не зупиняється. У Києві далі працюють 50 станцій, окрім тимчасово зачинених «Гідропарку» і «Дніпра».


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистеміУ Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі
Chevrolet почав тестувати новий кросоверChevrolet почав тестувати новий кросовер
Турецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропортуТурецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропорту
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
Почалися тести нової Hyundai Kona N-LineПочалися тести нової Hyundai Kona N-Line
Блок рекламы


Похожие новости
Зустріч фанатів літньої гуми: у Києві через масову ДТП утворилася пробка, фотоЗустріч фанатів літньої гуми: у Києві через масову ДТП утворилася пробка, фото
У Києві п'яна жінка за кермом влаштувала масову ДТП: подробиці та фотоУ Києві п'яна жінка за кермом влаштувала масову ДТП: подробиці та фото
У Києві жінка живцем згоріла в авто: відеоУ Києві жінка живцем згоріла в авто: відео
У Києві горе-водій спровокував ДТП та величезний заторУ Києві горе-водій спровокував ДТП та величезний затор
Возив людей під наркотиками: у Києві затримали неадекватного водія маршрутки, фотоВозив людей під наркотиками: у Києві затримали неадекватного водія маршрутки, фото
У Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофактУ Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофакт
У Києві утворився величезний затор через масштабну ДТП із фурою: фотоУ Києві утворився величезний затор через масштабну ДТП із фурою: фото
У Києві поліція розпочала боротьбу з водіями-лихачамиУ Києві поліція розпочала боротьбу з водіями-лихачами
У вартість проїзду на метро в Києві включать вартість користування туалетом: на станціях з'являться вбиральні, але радіти раноУ вартість проїзду на метро в Києві включать вартість користування туалетом: на станціях з'являться вбиральні, але радіти рано
У Києві замість тролейбусів працюватимуть автобуси – перелік маршрутівУ Києві замість тролейбусів працюватимуть автобуси – перелік маршрутів
Последние новости
Подгружаем последние новости