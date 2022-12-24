У Києві припинили роботу трамваїв і тролейбусів на тлі дефіциту в енергосистемі

Ситуація з забезпеченням електроенергією в Києві залишається складною, як і по всій державі. Наразі в українській столиці продовжують діяти екстрені відключення світла, повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram .

“У першу чергу, електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі”, – уточнив він.

Міський голова підтвердив, що воду киянам уже подають у штатному режимі. Також фахівцям вдалося стабілізувати теплопостачання, за винятком котелень, робота яких залежить від електрики. Кличко наголосив, що наразі столична влада працює над залученням генераторів для заживлення максимального числа котелень.

“Комунальники сьогодні – справжні герої. Вони працюють в посиленому режиму, щоб відрегулювати роботу обладнання після відновлення подачі електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі”, – зазначив мер.

Водночас, він повідомив , що через наявний дефіцит у енергетичній системі Києва було ухвалено рішення про припинення роботи наземного електротранспорту столиці. Йдеться про трамваї та тролейбуси, на маршрути яких запустили ще 222 автобуси.

“Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв. Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів”, – уточнив Віталій Кличко.

Водночас, робота столичного метрополітену не зупиняється. У Києві далі працюють 50 станцій, окрім тимчасово зачинених «Гідропарку» і «Дніпра».