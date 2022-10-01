Система AEB майже не допомагає на високих швидкостях – дослідження

Більшість сучасних автомобілів у стандартній комплектації оснащуються системою автономного екстреного гальмування (AEB) для захисту вразливих учасників дорожнього руху. Однак, результати краш-тестів Американської автомобільної асоціації (AAA) показали, що на високих швидкостях від неї мало користі.

Система AEB майже не допомагає на високих швидкостях – дослідження

Експерти AAA протестували системи автономного екстреного гальмування на автомобілях чотирьох автовиробників (Ford, Honda, Chevrolet та Toyota).

Краш-тести проводили на високій швидкості за двома сценаріями: автомобіль, що рухається прямо через перехрестя, стикається з транспортним засобом, який перетинає його шлях, і коли машина, що повертає ліворуч, рухається шляхом зустрічного транспортного засобу. У таких ситуаціях у США найчастіше гинуть водії та пасажири.

Система AEB майже не допомагає на високих швидкостях – дослідження

В результаті виявилося, що на високих швидкостях системи AEB погано справляються зі своєю функцією або взагалі не справляються. Американська автомобільна асоціація закликала автовиробників зробити свої системи активної безпеки більш сучасними, щоб вони допомагали ефективніше запобігати ДТП.

Слід зазначити, що системи автономного екстреного гальмування було розроблено кілька років тому для того, щоб запобігати ДТП на невеликих швидкостях. Але такі системи повинні працювати на вищих швидкостях, що більш відповідає реальності.

Система AEB майже не допомагає на високих швидкостях – дослідження

Нагадаємо, раніше поліція розповіла, як шахраї в Інтернеті дурять українських автовласників.


Максимов Віталій, Тудей





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