Автосалон в Женеве 2019: Skoda Kamiq.

Skoda сняла завесу тайны с кроссовера Kamiq. Как оказалось, по стилистике внутреннего убранства субкомпактный кроссовер будет мало отличаться от представленного в декабре хэтчбека Scala. Да и снаружи машина не имеет ничего общего со своим китайским тезкой, известным с апреля прошлого года.

Это первая Skoda с динамическими указателями поворота спереди и сзади. Это означает, что светодиоды создают эффект «бегущей строки». Считается, что так больше привлекается внимание водителей. Согласно новой концепции, фирменную эмблему на пятой двери заменили на крупную надпись «SKODA». А еще машину якобы сделали самой просторной и доступной в классе.

Есть и сухие цифры. Габариты новинки составляют 4241 х 1793 х 1531 миллиметр в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база – 2651 миллиметр. Объем багажника – от 400 литров при пятиместной конфигурации до 1395 литров при сложенном заднем сиденье. С опциональной складной спинкой правого переднего кресла в салон войдет груз длиной до 2,5 метра. Клиренс «Камика» на 37 миллиметров больше, чем у «Скалы», но точных цифр шкодовцы не назвали.

Новинка стала третьим и самым маленьким вседорожником марки, расположившись в иерархии ниже модели Karoq. У нее уже есть клоны – Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Все они базируются на платформе MQB-A0, которая не предполагает наличия полного привода.

Моторная линейка «Камика» состоит из пяти силовых агрегатов. Бензиновые – 1.0 TSI (95 и 115 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.). Также есть 115-сильный дизель 1.6 и газовый мотор в 90 «лошадей». Все моторы оснащаются системами рекупераций энергии торможения и старт-стоп. Младшим двигателям положена только «ручка», для остальных можно заказать 7-ступенчатый робот.

В списке опций значатся фоновая подсветка салона с возможностью смены цвета, обогревы всех сидений, руля и ветрового стекла, цифровая комбинация приборов, мультимедийный экран диагональю до 9,2 дюйма, электропривод багажника, многочисленные системы активной безопасности. Есть даже спортивная подвеска с занижением на 10 миллиметров и адаптивными амортизаторами.

На европейском рынке Kamiq запустят будущей осенью.

От одноименной китайской модели эта отличается изысканным дизайном и абсолютно другим интерьером.