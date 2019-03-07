Автосалон в Женеве 2019: Volkswagen ID Buggy.

Вот уже два года Volkswagen демонстрирует, как станут выглядеть его машины будущего на примере серии концептов ID. Концерн показал хэтчбек, компактвэн, купе-кроссовер, седан и грузовичок. Шестым в этой большой семье стал прототип пляжного багги.

Интригующую новинку Volkswagen сначала засветил на рождественской открытке, а теперь показал во всех подробностях. В истории компании было две машины, которые могли быть источниками вдохновения для создателей багги 2019 года. Это заднемоторный Meyers Manx (выпускался с 1964 по 1971 годы) и концепт buggy up! 2011 года. Шоу-кар 2019 года построен по классическим канонам: отсутствие крыши и дверей, открытые пороги, внедорожные шины внушительной размерности.

Электромотор тут только один, и приводит он задние колеса. Но это не проблема: модульная платформа MEB допускает установку нескольких двигателей, в том числе и спереди. Зато мощности одного агрегата в 204 л.с. хватает, чтобы машина ускорялась до сотни за 7,2 секунды. Предел скоростных возможностей наступает на 160 км/ч.

Запаса энергии в аккумуляторе хватит максимум на 250 километров. Впрочем, багги не предназначен для дальних поездок и холодных регионов. Его вотчина – короткие прогулки в горы или на пляж в теплых краях. В таких условиях хватит и заявленной автономности.

Вряд ли багги сейчас имеет шансы стать серийным. Volkswagen озабочен сокращением издержек, а прибыльным пляжный автомобильчик не будет. Он призван показать гибкость перспективной платформы MEB, которую концерн Volkswagen создал для электромобилей. Впрочем, есть варианты. Немцы намекают, что «тележку» и идею могут использовать тюнинговые конторы и стартапы. В этом случае у багги не только появятся перспективы, но и целая россыпь модификаций, сделанных разными авторами в соответствии с их фантазией.

Вдохновение дизайнеры черпали, в том числе, смотря на автомобиль полувековой давности.