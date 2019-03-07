Автосалон в Женеве 2019: Skoda Vision iV.

К Женевскому моторшоу у «Шкоды» есть две серийные премьеры и – концепт-кар Vision iV. Машину начали рассекречивать заранее, по частям, вбрасывая в сеть дизайнерские наброски кузова и интерьера.

Приборная панель имеет ярко выраженную «двухэтажность». Отдельно стоящий дисплей уже представлен на серийной Skoda Scala и все чаще появляется на концептах. Можно с уверенностью утверждать, что его получат и другие «Шкоды» ближайшего будущего. Присмотритесь: по центру руля красуется не эмблема, а буквенное название марки.

Skoda Vision iV – это купе-кроссовер с электрической силовой установкой, построенный на будущей «всефольксвагеновской» платформе MEB для электромобилей. Два мотора, по одному на каждой из осей, суммарно выдают 306 л.с. Максималка сравнительно невелика, 180 км/ч, зато первую сотню машина разменивает за 5,9 секунды. Запас хода по циклу WLTP достигает полутысячи километров. Емкость батареи – 83 кВт*ч.

Skoda Vision iV служит развитием идей, презентованных в 2017 году на примере прототипа Vision Е. Ту машину показали на выставке в Шанхае и не скрывали, что она адресована рынку Поднебесной. В Женеве представили европейский вариант. Габариты Vision iV составляют 4665 х 1926 х 1613 миллиметров при колесной базе 2765 миллиметров.

Дизайнер Оливер Стефани обращает внимание на новые стилистические элементы, которые в будущем обретут серийные электрические «Шкоды». Это, в частности, сплошная светящаяся полоса на передней части кузова, соединяющая фары.

Ярко-желтый купе-кроссовер базируется на архитектуре MEB и вооружен парой электромоторов.