Автосалон в Женеве 2019: Mercedes GLC.

Mercedes GLC выглядит гармонично и свежо даже спустя четыре года после премьеры. По его внешности дизайнеры прошлись легкими мазками: слегка подправили форму бамперов, изменили графику фар и фонарей, сделав ее более затейливой. На кузове стало больше хрома: набор блестящего декора красуется на кроссоверах даже в начальном уровне оснащения.

Автосалон в Женеве 2019: Mercedes GLC.

Стала подороже и внутренняя отделка. В руки водителю ложится руль от купе Mercedes CLA с сенсорными панелями на спицах. Максимальная диагональ центрального дисплея выросла до 10,25 дюйма, в списке опций появилась цифровая «приборка». Недра мультимедиа новые: в GLC теперь ставят новейшую систему MBUX. Навигация обзавелась элементами дополненной реальности. Картинка с передней камеры добавляет на экран номера домов и названия улиц.

Автосалон в Женеве 2019: Mercedes GLC.

Но главное – пересмотренная линейка силовых установок. Все они дополнены микрогибридной технологией с 48-вольтовым стартер-генератором и 14-сильным электромотором. Бензиновые модификации развивают 197 и 259 л.с., дизельные – 163, 194 и 245 сил. Все моторы – двухлитровые, о четырех цилиндрах. Как и прежде, единственная коробка передач – это 9-ступенчатый автомат. Полный привод положен всем версиям по умолчанию.

Автосалон в Женеве 2019: Mercedes GLC.

А еще у GLC стало больше электронных ассистентов, для него можно заказать адаптивные амортизаторы и систему Energizing Coach с несколькими программами, комплексно создающими настроение водителю. Цены объявят в самое ближайшее время.

Автосалон в Женеве 2019: Mercedes GLC.
Автосалон в Женеве 2019: Mercedes GLC

Кроссовер после рестайлинга примерил обновленную линейку двигателей


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.


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