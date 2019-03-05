Автосалон в Женеве 2019: назван европейский «Автомобиль года».

По сложившейся традиции накануне открытия Женевского автосалона жюри престижного конкурса «Европейский автомобиль года» оглашает имя победителя. В этом году не обошлось без интриги.

Третье место с 247 баллами занял Kia Ceed. А вот Alpine A110 и электрический кроссовер Jaguar I-Pace набрали одинаковое количество очков – по 250. Однако титул отдали «британцу», и тому есть две причины. Первая: жюри постановило, что Alpine еще не является серийным автомобилем. Вторая: из 60 членов жюри Jaguar на первое место поставили 18 человек, а Alpine – только 16.

Напомним, что в 2018 году обладателем престижного титула стал кроссовер Volvo XC40. Шведы получили премию впервые в истории. В 2017-м выбор пал также на вседорожник (Peugeot 3008), а вот два года до этого первенствовали легковушки (Opel Astra и Volkswagen Passat). Volvo XC40 также был признан «Автомобилем года» в Японии. В США лучшими оказались Genesis G70, Hyundai Kona и Ram 1500, а «Всемирные автомобили года» объявят через месяц.

Автосалон в Женеве 2019: назван европейский «Автомобиль года»

Впервые за долгое время это представитель Великобритании.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Jaguar.


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