Автосалон в Женеве 2019: Citroen Ami One.

Автопроизводители уловили тренд на будущее смещение интересов от частного владения машиной к разным формам аренды и стали предлагать свои варианты. В Женеве Citroen выкатил концепт Ami One, заточенный под «прокат» различной продолжительности.

Название машины, вероятно, должно служить отсылкой к модели Citroen Ami 6, чей рыночный дебют состоялся в самом начале 1960-х годов. Правда, то были полноценные седан и универсал, а Ami One проходит по категории легких квадрициклов. Это означает, что управлять им во Франции можно без водительских прав по достижении 14 лет (в остальной Европе – 16 лет).

Снаряженная масса без учета веса батареи составляет 425 килограммов. Двигатель развивает 5,4 л.с. и разгоняет машинку до 45 км/ч. Все параметры в точности соответствуют законодательным требованиям Франции к этому классу. Зарядка от специальной станции займет два часа. Запас хода всего 100 километров, но для сугубо городского автомобиля этого должно быть достаточно.

Кузов сделан абсолютно симметричным: двери и крылья одинаковые и взаимозаменяемые. Крышу заменяет сдвижной тент. Открыть двери предлагается путем сканирования смартфоном QR-кода на двери. Телефон понадобится и для общения с машиной. В прямом смысле слова – через голосовой сервис.

Интерьер оргигинален (впрочем, могло ли у «Ситроена» быть по-другому?). Регулировки есть только у водительского сиденья. Небольшой отсек для багажа расположен за креслами, и доступ в него только из салона. Зато на передней панели есть ниша под фирменную сумку.

Скорее всего, если Citroen Ami One пойдет в серию, под него «шевроны» развернут собственную сеть каршеринга или долгосрочной аренды. Понятно, что обитать машины станут исключительно в европейских мегаполисах.

Название концепта Ami One отсылает к модели Citroen Ami 6 1961 года.