У Європі з'явився бюджетний Citroen My Ami Tonic

У Великобританії розпочався продаж субкомпактного електрокара Citroen My Ami Tonic. У перерахунку на українську валюту він коштує близько 373 000 гривень.

У Європі з'явився бюджетний Citroen My Ami Tonic

У деяких країнах Європи керувати електромобілем Citroen Ami можуть навіть 14-річні підлітки, які ще не мають посвідчення водія. Це один із найдешевших електромобілів на європейському ринку.

Citroen My Ami Tonic від стандартної версії відрізняється унікальною гамою кольорів кузова, новими декоративними рейлінгами на даху, унікальними фарами. У салоні з'явилися жовті акценти, що відповідають зовнішній обробці.

У Європі з'явився бюджетний Citroen My Ami Tonic

У стандартній комплектації My Ami Tonic має тримач для смартфона (його можна використовувати як інформаційно-розважальну систему), три відсіки для зберігання різних предметів, всесезонні килимки та інше.

Смартфон можна підключити до програми My Citroen. З його допомогою водій може контролювати стан вузлів та систем автомобіля.

У Європі з'явився бюджетний Citroen My Ami Tonic

З технічного погляду нічого не змінилося. My Ami Tonic, як і стандартна версія, оснащується електромотором потужністю 8 к.с. та батареєю на 5,5 кВт/год. Запас ходу складає до 70 км, залежно від стилю водіння та дорожніх умов. Максимальна швидкість – 45 км/год.

У Європі з'явився бюджетний Citroen My Ami Tonic

Нагадаємо, в Україні планують суттєво оновити систему страхування автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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