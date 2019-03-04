Шулявский путепровод в Киеве закроют на реконструкцию 16 марта

Новый мост со съездами планируют построить до конца года.

Киевские власти объявили, что с 16 марта аварийный Шулявский путепровод будет закрыт в связи с реконструкцией.

На сайте Киевгорадминистрации говорится, что с 17 марта на объекте начинаются работы по демонтажу. Под снос пойдут контактная сеть, опоры освещения, карнизные блоки, консоли тротуаров, покрытие, балки пролетных строений и частично ростверки.

До конца года планируется построить новый путепровод длиной 158,17 м, велосипедные дорожки общей протяженностью 741 м, лево- и правоповоротные съезды, реконструировать подземный пешеходный переход, благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

Движение организуют по прилегающим улицам.

Из-за ремонта будет маршрут троллейбуса №22 будет сокращен (аэропорт Киев - Индустриальный путепровод), троллейбусный маршрут №27 разделят на два (Киев-Волынский - Индустриальный путепровод и м.Почайная - Дегтяревская), троллейбусный маршрут №30 пустят в обход ремонтируемого участка, троллейбусный маршрут №42 будет иметь другую конечную (Киев-Волынский вместо Дегтяревской)

Также будет организован временные троллейбусные маршруты №30к (Милославская - Дегтяревская) и №21к (Кадетский Гай - Индустриальный путепровод), автобусный маршрут №27тр (Дегтяревская - Борщаговская).

Внесены также изменения в трассу движения автобуса №2.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции несколько раз переносилось.

В июне 2018 года стало известно, что победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Подрядчик должен построить мост с новым поворотом с ул. Довженко на проспект Победы и двумя съездами с путепровода на проспект Победы. В рамках реконструкции будет снесен один из цехов завода "Большевик".

Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев