Пятеро иностранцев пострадали в ДТП в Киеве

Автомобиль на большой скорости влетел в столб.

Фото: espreso.tv

В Соломенском районе Киева пятеро мужчин выжили в аварии при столкновении со столбом. Об этом сообщает "Эспрессо".

По предварительной информации, водитель BMW с номерами европейской регистрации не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на тротуар и протаранил электроопору.

В автомобиле находилось пятеро мужчин, предварительно - все граждане другого государства. По словам очевидцев, мужчины находились в состоянии, похожем на наркотическое опьянение, вели себя агрессивно.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали двух пассажиров. Другие, несмотря на травмы, от госпитализации отказались. Однако водителю все равно придется проехать к наркологу.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Напомним, 2 марта в Броварах сотрудник Нацполиции совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, пострадавший скончался от полученных травм.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Восемь пассажиров получили травмы во время экстренной высадки с самолета в лондонском аэропортуВосемь пассажиров получили травмы во время экстренной высадки с самолета в лондонском аэропорту
В Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазинВ Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазин
Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
Под Москвой автобус с украинцами столкнулся с фурой, - СМИПод Москвой автобус с украинцами столкнулся с фурой, - СМИ
Ивано-Франковск получил турецкие троллейбусыИвано-Франковск получил турецкие троллейбусы
Блок рекламы


Похожие новости
Фура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавшихФура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавших
Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТОИз-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО
Виновник резонансного ДТП в Киеве получил семь лет лишения свободыВиновник резонансного ДТП в Киеве получил семь лет лишения свободы
В Киеве поймали серийных автоугонщиковВ Киеве поймали серийных автоугонщиков
В Киеве из-за аварии на водопроводе заблокировано движение четырех маршрутов троллейбусовВ Киеве из-за аварии на водопроводе заблокировано движение четырех маршрутов троллейбусов
Водитель, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве, пришел в полициюВодитель, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве, пришел в полицию
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
В Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и грозился изнасиловать полицейскихВ Киеве пьяный водитель Kia протаранил Nissan и грозился изнасиловать полицейских
В Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с мостаВ Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с моста
В Киеве будут ремонтировать "Боинги"В Киеве будут ремонтировать "Боинги"
Последние новости
Подгружаем последние новости