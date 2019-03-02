Под Москвой автобус с украинцами столкнулся с фурой, - СМИ
По предварительной информации, восемь людей пострадали.
Под Москвой в районе поселка Курилово утром 2 марта фура влетела в автобус с украинцами. По предварительным данным пострадали восемь человек.
Как сообщает Mash, в автобусе вероятно находились вахтовые рабочие, граждане Украины.
"Авария случилась около 9.20 по местному времени на Варшавском шоссе. При столкновении автобус и фура развернулись так, что полностью преградили движение в обе стороны по обеим полосам трассы. На месте аварии большая пробка", - говорится в сообщении.
На место прибыл вертолет с медиками.
Напомним, автобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машиной, один человек погиб.
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Транспорт
01.03.2019 15:01