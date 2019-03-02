Под Москвой автобус с украинцами столкнулся с фурой, - СМИ

По предварительной информации, восемь людей пострадали.

Под Москвой в районе поселка Курилово утром 2 марта фура влетела в автобус с украинцами. По предварительным данным пострадали восемь человек.

Фото: facebook.com/breakingmash

Как сообщает Mash, в автобусе вероятно находились вахтовые рабочие, граждане Украины.

"Авария случилась около 9.20 по местному времени на Варшавском шоссе. При столкновении автобус и фура развернулись так, что полностью преградили движение в обе стороны по обеим полосам трассы. На месте аварии большая пробка", - говорится в сообщении.

На место прибыл вертолет с медиками.

Фото: facebook.com/breakingmash

Напомним, автобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машиной, один человек погиб.


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