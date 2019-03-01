Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80

Танк получил тепловизионный прицел, дополнительную защиту и спутниковую навигацию.

?Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный танк Т-80
Харьковский бронетанковый завод модернизировал танк Т-80
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковский завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", модернизировал танк Т-80БВ, который уже серийно поставляется в танковые подразделения Десантно-шурмовых войск и морской пехоты.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

Отмечается, что новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"Новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается она в штатные контейнеры динамической защиты. А прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях", - говорится в сообщении.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Также "Харьковский бронетанковый завод" в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинской армии до уровня Т-84.

Напомним, ранее Харьковский бронетанковый завод модернизировал более 100 Т-64 образца 2017 года.


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