Аэропорт "Ужгород" 15 марта возобновит прием рейсов после трехлетнего перерыва

Первым будет направление Ужгород-Киев.

Аэропорт "Ужгород" 15 марта возобновит прием рейсов после трехлетнего перерыва
Аэропорт "Ужгород"
Фото: myavia.com.ua

Авиакомпания "Мотор Сич", начиная с 15 марта, приступает к выполнению рейсов по маршруту Киев-Ужгород.

Соответствующее сообщение перевозчик разместил на своей официальной странице в Facebook.

Таким образом подтвердилась обнародованная ранее информация о том, что аэропорт "Ужгород" возобновит работу в середине марта, передает ЦТС.

Стоит отметить, что на сайте авиакомпании Ужгород пока отсутствует в расписании полетов.

Вместе с тем журналист Виталий Глагола сообщает, что рейсы будут выполняться только один раз в неделю - по пятницам. Цена на билеты будет варьироваться в пределах 699-3500 гривен в одну сторону.

"Мотор Сич" начала выполнение регулярных рейсов Киев-Ужгород в 2013 году. В 2016 году компания прерывала полеты на два месяца, затем их возобновила, но в итоге в том же году аэропорт Ужгород прекратил принимать регулярные рейсы.

Причиной стало то, что 16 июня 2016 года истек срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатацию аэропорта Ужгород. Дело в том, что аэропорт "Ужгород" расположен в непосредственной близости к словацкой границе - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии.

В середине декабря 2018 года государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" получило сертификат соответствия нормам Европейского Союза. Сертификат EASA удостоверяет соответствие "Украэроруха" нормам ЕС и является основанием для получения прав со словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии.

Напомним, что Министерство инфраструктуры решило построить новый аэропорт в Мукачево. Он станет главным в Закарпатской области вместо ограниченного в развитии аэропорта "Ужгород".


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