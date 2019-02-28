Hyundai создаст новую платформу для электромобилей

Hyundai создаст новую платформу для электромобилей

Компания Hyundai, по сообщению ресурса CNET, в скором времени выведет на рынок платформу, специально спроектированную для автомобилей с электрическим приводом.

Hyundai уже представила такие электрифицированные модели, как Kona Electric и Ioniq, однако они делят базу с собратьями с двигателем внутреннего сгорания.

Создание отдельной платформы для электрокаров позволит оптимизировать расположение компонентов системы электрического привода. А это откроет новые возможности в плане конфигурации салона и использования доступного пространства.

Компания Hyundai намерена представить первый электромобиль на новой платформе уже в следующем году. Увы, подробности об этом транспортном средстве пока не раскрываются.

Hyundai создаст новую платформу для электромобилей

К 2025 году, как отмечается, Hyundai рассчитывает расширить ассортимент электрифицированных автомобилей до 44 моделей. К середине следующего десятилетия компания намерена войти в тройку ведущих производителей электромобилей. Ожидается, что к тому времени ежегодный объём продаж электрифицированных машин марки достигнет 1,67 млн.

Добавим также, что в течение следующих пяти лет Hyundai потратит на исследования и разработки в сфере передовых автомобильных технологий около 40 млрд долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевским пенсионерам ограничат количество бесплатных поездокКиевским пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок
В Киеве поймали серийных автоугонщиковВ Киеве поймали серийных автоугонщиков
Под Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуруПод Киевом патрульные с погоней задержали угнанную с СТО фуру
В Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазинВ Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазин
ГБР раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей через Львовскую таможнюГБР раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей через Львовскую таможню
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилейTesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилей
Nissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилейNissan x OPUS, или Вторая жизнь отработанных батарей электромобилей
Уникальная система Hyundai поможет водителям с нарушениями слухаУникальная система Hyundai поможет водителям с нарушениями слуха
CES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущегоCES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущего
Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилейBaidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей
Hyundai скоро выпустит первый пикапHyundai скоро выпустит первый пикап
Для экспресса Киев - "Борисполь" построят новую платформу на ВыдубичахДля экспресса Киев - "Борисполь" построят новую платформу на Выдубичах
Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 годуDaimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году
Автосалон в Лос-Анджелесе 2018: Hyundai PalisadeАвтосалон в Лос-Анджелесе 2018: Hyundai Palisade
Hyundai презентовала новый флагманский кроссоверHyundai презентовала новый флагманский кроссовер
Последние новости
Подгружаем последние новости