Hyundai создаст новую платформу для электромобилей

Компания Hyundai, по сообщению ресурса CNET, в скором времени выведет на рынок платформу, специально спроектированную для автомобилей с электрическим приводом.

Hyundai уже представила такие электрифицированные модели, как Kona Electric и Ioniq, однако они делят базу с собратьями с двигателем внутреннего сгорания.

Создание отдельной платформы для электрокаров позволит оптимизировать расположение компонентов системы электрического привода. А это откроет новые возможности в плане конфигурации салона и использования доступного пространства.

Компания Hyundai намерена представить первый электромобиль на новой платформе уже в следующем году. Увы, подробности об этом транспортном средстве пока не раскрываются.

К 2025 году, как отмечается, Hyundai рассчитывает расширить ассортимент электрифицированных автомобилей до 44 моделей. К середине следующего десятилетия компания намерена войти в тройку ведущих производителей электромобилей. Ожидается, что к тому времени ежегодный объём продаж электрифицированных машин марки достигнет 1,67 млн.

Добавим также, что в течение следующих пяти лет Hyundai потратит на исследования и разработки в сфере передовых автомобильных технологий около 40 млрд долларов США .



