Дебют электрокара Polestar 2: мощность свыше 400 л. с. и запас хода до 500 км

Polestar, бренд спортивных дорожных автомобилей Volvo, представил электрокар Polestar 2, производство которого будет организовано в начале следующего года.

Polestar 2 — это «заряженный» фастбэк с пятидверным кузовом. Электрическая силовая установка обеспечивает мощность в 300 кВт, или 408 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 660 Н·м.

Для автомобиля предусмотрено использование системы полного привода. Заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч составляет менее пяти секунд.

Дополнительный пакет Performance Pack предусматривает использование высокоэффективных тормозных механизмов Brembo и 20-дюймовых колёсных дисков.

Блок аккумуляторных батарей ёмкостью 78 кВт·ч располагается в области днища. Запас хода на одной подзарядке, как утверждается, достигает 500 км.

Polestar 2 — это один из первых в мире электромобилей с информационно-развлекательной системой на программной платформе Android. Автомобилистам будут доступны карты Google Maps, магазин Google Play Store и интеллектуальный голосовой ассистент Google Assistant. Медиацентр оснащён 11-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления.

Реализована технология Phone-as-Key, которая позволяет использовать смартфон для доступа в автомобиль. Это обеспечивает возможность реализации ряда современных цифровых сервисов, в частности, концепции каршеринга.

Оформить заказ на Polestar 2 можно будет только в режиме онлайн. Цена составит от 39 900 евро. Ожидается, что новинка составит конкуренцию электромобилю Tesla Model 3.



